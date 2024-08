Tonali | I tifosi del Newcastle mi hanno sostenuto come se fossi qui da dieci anni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dopomesi di squalifica per scommesse, Sandrotorna ad essere tra i convocati del, che questa sera affronterà il Nottingham Forest.: «Idelmisequi da. Howe? Un amico» Il centrocampista italiano ha parlato ai canali ufficiali del club del suo rientro: «Sono felice per la prima volta negli ultimi undici mesi, sto bene perché so che la squadra era con me, ianche. Non sono stato da solo e per me è stato molto importante perché ero davvero in difficoltà a ottobre, novembre e dicembre, i primi tre mesi. Ora sembra un nuovo momento nella mia vita, ma non solo per me, anche per la mia famiglia. Ho un grande club dietro, poi ci sono i miei amici, il mio entourage. Tutte queste persone sono importanti per me. Sono tornato in Italia sedici volte per sedici meeting con la Federazione, con i bambini.