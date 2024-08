Stefano De Martino | la verità inaspettata sul rapporto con Belen

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 28 agosto 2024)Detorna a parlare delcon l’ex moglieRodriguez. Le sue parole inaspettate. I Demartinez – così si chiama la fanbase della coppia composta dall’ex ballerino e la showgirl argentina – sperano ancora che un giorno, presto o tardi, tornino insieme. Arriva ladi DeDesvela lasulconRodriguez (Ansa Foto) – cityrumors.itDurante un incontro con la stampa in occasione dell’inizio di Affari Tuoi, il ballerino ha risposto a una domanda sulormai concluso con. La carriera per lui procede a gonfie vele, ora che la Rai ha deciso di puntare su di lui per i prossimi quattro anni, con un contratto milionario e la conduzione di un programma su Rai 1 che prima era di Amadeus.