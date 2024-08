Sinner | Ringrazio Berrettini un onore le sue parole Ora ho capito chi è mio amico e chi no Frecciata ad Alcaraz e Djokovic?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Le accuse di doping da cui difendersi, le successive polemiche e poi pure le critiche di alcuni colleghi. “L’ultimo periodo non è stato semplice per me. Credo che ora piano piano stiamo cercando con il mio team di tornare alla normalità. Sono molto contento di quello che ha detto Matteo, ci conosciamo bene e ci rispettiamo molto. Mi ha manifestato molta stima, è stato un grande“. Nonostante sia stato tutto archiviato, continua a far parlare il caso di positività di Jannikal Clostebol – agente anabolizzante di alcune pomate o spray cicatrizzanti e sostanza proibita dall’Itia (International Tennis Integrity Agency) perché dopante. Il numero 1 al mondo è stato scagionato, ma le polemiche non sono mancate: “Ho imparato chi è mioe chi no, l’ho visto subito”. Unarivolta principalmente a Carlose Novak? Molto probabile.