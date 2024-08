Parigi 2024 via alle Paralimpiadi da record

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Saranno due settimane da, non solo in pista o in vasca o in qualcuna delle 23 discipline in programma da qui all'8 settembre, giorno della cerimonia di chiusura. Ledisegnano un avanzamento importante per il movimento paralimpico il cui peso, prima di tutto in termini numerici, sta crescendo all'interno del sistema sportivo. Siamo ormai fuori dalla nicchia in cui i paratleti hanno vissuto per un paio di decenni. Lo certificano le dimensioni di questa edizione di Giochi paralimpici e l'attenzione con cui è stata preparata non soltanto in Francia a livello organizzativo, ma anche ddelegazioni che andranno a caccia di medaglie. Sono 549 gli eventi in programma. Due settimane di gare che vedranno impegnati 4.400 paratleti provenienti da 168 diversi Paesi del mondo.