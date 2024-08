Omicidio Verzeni ricontrollate strade

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 28 agosto 2024) 10.30 I Carabinieri di Terno d'Isola stanno di nuovo perlustrando la strada in cui Sharonè stata uccisa un mese fa. Si cerca il coltello usato per attaccarla anche nelle vie vicine. La zona è stata chiusa al traffico, Aperti e controllati uno a uno i tombini. Intanto il compagno ha detto alla Stampa:"Non so chi possa averla uccisa,forse un cliente del bar che può averle dato fastidio, o l'hanno scambiata per un'altra persona".Sugli amici di Scientology:"Parlavano ogni tanto,ci ho preso anch'io un caffè,mi son sembrati ok"