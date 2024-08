No Peter McCullough non lavora più alla Baylor

Leggi tutta la notizia su butac

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Durante il mese di agosto abbiamo ricevuto numerose segnalazioni che, a causa delle vacanze estive, non siamo riusciti a gestire tempestivamente. In alcuni casi abbiamo deciso di soprassedere, sperando che certi articoli non venissero più segnalati; in altri, abbiamo optato per rimandare l’analisi a fine mese. Oggi parliamo di uno di questi articoli, firmato dal saggista Paolo Gulisano e pubblicato a metà agosto 2024 su La Nuova Bussola Quotidiana, una testata che nel 2020 ci definì gli “acchiappa bufale” di regime. Non abbiamo intenzione di smontare punto per punto l’articolo di Gulisano, poiché se siete tra coloro che si fidano delle raccomandazioni mediche di questa testata non saremmo certo noi a farvi cambiare idea. Vogliamo invece limitarci a mostrarvi come sia possibile conferire autorevolezza a un soggetto che ha perso credibilità da tempo.