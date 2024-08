Monsters | ecco il trailer della serie Netflix con Javier Bardem sui fratelli Menedez

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 28 agosto 2024)è laantologica true crime creata da Ryan Murphy (reduce dall’enorme successostagione dedicata a Jeffrey Dahamer), in arrivo il 19 settembre su. Il nuovo capitolo, di cui è stato pubblicato un primo, è incentrato sulla vera storia deiMenendez. Ilufficialeseconda stagione di, oltre ad annunciarci l’attesa data d’uscita, ci mostra il titolo,: The Lyle and Erik Menendez Story. A un primo sguardo, ci viene presentata una famiglia dell’alta società americana durante una classica foto familiare. La madre si dice preoccupata per il futuro dei figli perché trova che si comportino in modo particolarmente strano e non riesce a spiegarsene il motivo. Il padre risponde che non c’è bisogno di preoccuparsi e che troverà il modo di sistemare le cose.