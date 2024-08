Milan ecco perché è sfumata la trattativa per Scuffet|Calciomercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) 2024-08-28 22:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Il calciomercato è fatto di momenti, strategie ma anche di reazione. Ilvoleva reagire all’infortunio ( serio) alla mano di Sportiello patito accidentalmente in camera di Hotel nella tournée americana. La prima telefonata è stata fatta agli agenti di Scuffet che nel frattempo stavano curando il trasferimento in rossonero di Mastrantonio, anche lui portiere. I contatti sono andati avanti per qualche giorno prima dell’interruzione a sorpresa. PROBLEMA ECONOMICO – Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il primo motivo che ha portato alla fumata nera nella negoziazione con il Cagliari per Scuffet è stato di natura economica: la richiesta per il prestito sda 500 mila euro più 100 mila di bonus era stata ritenuta troppo elevata dal