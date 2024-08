Michael Bublé in arrivo il nuovo album di grandi successi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Un tempo non era Natale senza undisco di, oggi invece il cantante ha preso definitivamente le distanze da questo genere di “stagionalità”. Tanto che il 27 settembre esce ‘The best of’, il suodisco di greatest hits. Un greatest hits che contiene tanto classici del suo repertorio come ‘Haven't Met You Yet’, ‘Feeling Good’, ‘Sway’, ‘Everything’ e ‘It's A Beautiful Day’ quanto brani inediti come ‘Quizas, Quizas, Quizas’. Ma anche come ‘Don’t blame it on me’, primo singolo che anticipa proprio l’uscita dell’‘The best of’. Un disco che non avrà di certo soltanto atmosfere natalizie, anzi. Il prossimo disco racconta unmoderno e che non ha paura di cedere al romanticismo e ai sentimenti La tracklist 1. Feeling Good 2. Haven't Met You Yet 3. Sway 4. Everything 5. Me and Mrs. Jones 6. Home 7. L.O.V.E 8. Cry Me A River 9.