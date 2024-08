Meghan Markle in lacrime per le sue marmellate | 18 dipendenti si licenziano

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 28 agosto 2024) American Riviera Orchard doveva rappresentare il grande ritorno di, l’inizio di una nuova era per la Duchessa di Sussex come guru del lifestyle dopo una serie di flop nel 2023. Ma a cinque mesi dal suo lancio il brand fatica a decollare a causa della difficoltà di trovare un CEO all’altezza del ruolo e altri collaboratori in grado di supportare il progetto. Senza dimenticare alcune questioni burocratiche che non sarebbero state ancora risolte del tutto. Inoltre la novità sarebbe stata accolta tiepidamente dal pubblico: reazione che, stando a fonti autorevoli, avrebbe mandato in crisi la moglie del Principe Harry. American Riviera Orchard: il brand difatica a decollareaveva anticipato il lancio di American Riviera Orchard a marzo, ma finora ha inviato solo cinquanta confetture brandizzate ad amici e influencer.