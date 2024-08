Marotta | Educhiamo calciatori! Inter squadra con meno ammoniti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il presidente dell’, Giuseppe, presente all’Hotel Sheraton di Milano in vista del rush finale del calciomercato, in una conferenza stampa con Gianluca Rocchi ha parlato del rispetto nel mondo del calcio, ringraziando gli arbitri per il lavoro svolto. EDUCAZIONE – Beppeha parlato di rispetto nel mondo del calcio e di educazione, facendo riferimento al lavoro degli arbitri: «Colgo l’occasione per ringraziare il mondo degli arbitri che è un mondo fatto di volontariato in un mondo professionistico dove i soldi la fanno da padrone. Il ruolo del dirigente è la figura che deve inculcare nella mente di tutti i tesserati, quello che è il significato dello sport come l’educazione. Dobbiamo cercare di educare i nostri giocatori.