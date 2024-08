Lotta ai fannulloni e i maleducati in ATAC licenziati 26 dipendenti da gennaio 2024

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Onda di licenziamenti all’interno dell’: l’azienda di Roma Capitale allontana 26per gravi motivi disciplinari E’aiindisciplinati all’interno di. In una situazione che era venuta alle cronache grazie alle inchieste dei siti satirici sui social network, l’azienda romana dedicata alla mobilità pubblica avrebbe iniziato le pratiche per allontanare alcuni lavoratori che si distinguevano negativamente per il proprio operato sul posto di lavoro. Secondo i dati raccolti dall’ultima inchiesta de Il Messaggero, dasarebbero almeno 26 gli operatori allontanati definitivamente dall’azienda del Comune di Roma.daper cattiva condotta: i numeri daAl momento sarebbero 26 i lavoratoridall’, ovvero 2/3 degli operatori allontanati dall’azienda lo scorso anno.