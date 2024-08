LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | battaglia incredibile ci prova un drappello di otto ma il gruppo non molla

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.06 Maglia Roja che è a 30? dalla testa, ancora tutto in gioco in questo avvio dipazzesco. 15.05 Plotone principale che però non sembra avere nessuna intenzione di rialzarsi, con Attila Valter davanti a tirare per il Team Visma Lease a Bike. 15.04 Continuano ad arrivare corridori sulNarvaez: Reuben Thompson (Groupama – FDJ) e Xabier Isasa (Euskaltel – Euskadi). Per loro 15? di ritardo da Campenaerts. 15.03 Altro terzetto che si aggiunge a quello capitanato dal sudamericano, con i due azzurri Filippo Zana (Team Jayco AlUla) e Gianmarco Garofoli (Astana Qazaqstan Team) protagonisti insieme al britannico Max Poole (Team dsm-firmenich PostNL). 15.