LIVE Paolini-Andreescu 1-1 US Open 2024 in DIRETTA | iniziato il match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Che punto! Fa la differenzama lo slice difensivo diè perfido e forza al dritto lungo l’azzurra. 15-15 Prima vincente! 0-15 Investe con la risposta di dritto la canadese. 1-1 A zero. 40-0 Servizio e dritto. 30-0 Ace (1°): 15-0 Servizio e rovescio diagonale vincente. 1-0 A quindici il primo game del! 40-15 Risposta vincente, la prima, non l’ultima. Di rovescio. 40-0 Ritmo impressionante con il rovescio impresso da. 30-0 Ace sporco! 15-0 Prima vincente. Jasmineal servizio. 01:23 Ci siamo finalmente! Palleggio di riscaldamento. 01:11 Giocatrici non ancora in campo 00:55 Anche agli USsi trovano di fronte le due rivali odierne, così come era accaduto sulla terra del Roland Garros e sull’erba di Wimbledon. Entrambe le volte ha vinto(4-1 set).