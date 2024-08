LIVE Cobolli-Duckworth 6-1 4-6 US Open 2024 in DIRETTA | l’australiano pareggia i conti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATERZO SET 6-4 Secondo set Duwkworth. Servizio e dritto a segno per l’oceanico, che riequilibra il match. 40-30 In corridoio il rovescio incrociato del tennista di Sydney. 40-15 Due set point. L’oceanico prima si difende, poi chiude con il dritto in cross. 30-15 Primo ACE di. 15-15 Si ferma in rete il rovescio in uscita dal servizio del. 15-0 Scappa via la risposta di dritto dell’azzurro. 4-5 Game. Con un ACE l’azzurro tiene la battuta. Dopo il cambio di camposervirà per il set. 40-15 Altro servizio vincente da sinistra dell’italiano. 30-15 Quinto doppio fallo di Flavio. 30-0 Prima esterna vincente del romano. 15-0 Sulla riga il dritto in contropiede dell’azzurro. 5-3 Game. Si ferma sul nastro il rovescio in back di, che serve ora per restare nel set.