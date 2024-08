L’esonero è inevitabile | annuncio e addio Milan

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 28 agosto 2024)è quasi. La partenza delè stata clamorosa al contrario e Fonseca già rischia il posto. La situazione La partenza delè stata, evidentemente, orribile. Un punto in due partite contro Torino in casa e Parma fuori. Sicuramente non due match impossibili sulla carta per la squadra di Paulo Fonseca. Ma le parole sono una cosa e il campo è un’altra cosa, e lo abbiamo visto tutti. Ilha perso contro i ducali neopromossi rischiando anche di prendere diversi gol. Una situazione che nessuno può accettare. Ibrahimovic (Lapresse) – Ilveggente.itE siccome i tifosi hanno il diritto di contestare, nelle ore successive alla prima sconfitta della stagione sono arrivate già le prime contestazioni al tecnico. Che, mettiamolo subito in chiaro, non rischia proprio il posto visto che anche la dirigenza si è palesata aello per rinnovare la fiducia.