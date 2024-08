L' attore e regista romano sorprende la sezione Orizzonti con una storia d' amore intensa e originale

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Venezia, 28 ago. (askanews) -Valerio Mastandrea con il suo nuovo film, “Nonostante”, ha dato il via alladell’81esima Mostra del Cinema di Venezia. La sua seconda regia è una vera sfida: raccontare unad’in manierama semplice. Il protagonista è un uomo che trascorre serenamente le giornate in ospedale, senza troppe preoccupazioni, perché quella vita lo tiene al riparo da tutto e da tutti. A spezzare la sua routine arriva una donna, interpretata da Dolores Fonzi, che non accetta quella condizione, vuole vivere come si deve o morire, come capita a chi finisce lì dentro.