I bonus statali per l’acquisto di un decoder compatibile

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il rinnovamento delle tecnologie di trasmissione va di pari passo con la necessità di trovare nuove soluzioni per sostituire (o aggiornare) gli apparecchi televisivi. E questo, a sua volta, prevede un costo che va a pesare sulle casse dei cittadini/contribuenti. Come già accaduto in passato, in occasione del primo switch-off che ha portato al passaggio dalla tv analogica a quella “digitale terrestre”, moltissimi italiani si trovano costretti – per continuare a vedere la televisione – a cambiare il proprio televisore. E con l’ennesimo step del passaggio al nuovo digitale terrestre (DVB-T2 HEVC), il paradigma di questa storia ciclica si ripete. Ma ci sono agevolazioni per questa “occasione”? In realtà sono pochissime, come il cosiddetto “a casa” messo a disposizione dal MIMIT.