Galaxy S24 Ultra a 1085€ o Pixel 9 Pro XL a 1200€ quale offerta è migliore?

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Hai deciso che è il momento di cambiare smartphone e acquistare il tuo nuovo top di gamma ma non hai le idee chiare e la decisione ricade tra i tre modelli più potenti attualmente sul mercato:S249 Pro XL e iPhone 15 Pro Max. Dunque,dovresti scegliere? Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo.WATCH 6 Classic scontato del 40% pari a 182€ in menoS249 Pro XL o altro? Di top di gamma ce ne sono molti sul mercato, tutti validi e che spiccano per un motivo o un altro.