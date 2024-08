Festivaletteratura 2024 da Emmanuel Carrère a Donatella Di Pietrantonio a Zerocalcare | incontri temi e novità

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Come ogni anno, dal 1997, ildi Mantova riunirà scrittrici e scrittori da tutto il mondo in più di 300, reading, percorsi guidati, spettacoli, concerti in 5 giorni, dal 4 all’8 settembre. In questa edizione, oltre ai palazzi più belli e alle grandi piazze tinte di blu, ospiteranno i visitatori aule scolastiche, piccole sale, luoghi che facilitano l’interazione sotto forma di workshop, lezione orizzontale, officina creativa la letteratura. Ladell’edizioneè la sua diffusione sul territorio con l’atelier di fumetto a Valletta Valsecchi, il campo di geografia creativa a Lunetta, gli spettacoli portati nei teatri della provincia.