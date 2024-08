Ferretti lascia il presidente Fari puntati sulle mosse dei cinesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Forlì, 28 agosto 2024 – Il gruppoforse è a un giro di boa. In attesa della presentazione dei dati semestrali fissata per domani l’azienda, con il quartier generale a Forlì, è interessata dalle voci di un possibile disimpegno dell’azionista di maggioranza Weichai (che detiene il 37,5% del capitale), colosso controllato da Pechino. Nel 2012 Weichai acquisì il controllo di, salvando il gruppo dal fallimento e affidando all’amministratore delegato Alberto Galassi il rilancio di un’impresa divenuta in questi anni leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto di lusso.