Come finisce il film Un piano perfetto | la maledizione di Isabelle viene interrotta?

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Alla fine delUnsi rende conto che il suo “” non era affatto. Decide di lasciare Pierre e di restare con Jean-Yves, comprendendo che l’amore vero non si può pianificare. Ilsi conclude cone Jean-Yves che si sposano e vivono felici insieme, rompendo ladi famiglia. Diretto da Pascal Chaumeil, il finale è ricco di colpi di scena e di sentimenti, maci si arriva? La protagonista del(interpretata da Diane Kruger), una dentista quarantenne dalla vita tranquilla e ordinata, tormentata dalla convinzione di essere vittima di unafamiliare. Da generazioni, infatti, il primo matrimonio di ogni membro della sua famiglia è destinato al fallimento. Profondamente superstiziosa,vive con il costante timore che il suo destino non sarà diverso da quello dei suoi antenati.