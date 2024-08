Bruce Springsteen Jeremy Allen White si sta allenando con un team vocale d' élite

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La star di The Bear è impegnata nel lavoro di preparazione al film biografico in cui interpreterà il Boss.si staando intensamente con undi alto livello, oltre a studiare diversi video delle performance su YouTube di. La star di The Bear interpreterà il Boss nel biopic Deliver Me From Nowhere. Il film racconterà la realizzazione dell'album del 1982 diintitolato Nebraska, e in queste settimane si sta impegnando per migliorare la propria vocalità in maniera tale da poter affrontare alcune delle canzoni del celebre musicista. Album del Boss Intervistato da GQ,:"Sono davvero fortunato ad avere undi persone che aiutano i giovani attori ad interpretare