Bologna | arrestato 42enne per stalking all’ex compagna

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 28 agosto 2024) A, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hannounmarocchino pernei confronti della sua ex. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza di reato in via Caduti di Casteldebole, dopo che alcuni residenti avevano segnalato una lite violenta. Ilaveva dichiarato di trovarsi nella zona per recuperare effetti personali, ma i carabinieri hanno scoperto che stava tentando di ricucire il rapporto con la ex, una 51enne italiana, che aveva già sporto denuncia per maltrattamenti psicofisici. Non accettando il rifiuto, l’uomo ha minacciato di morte la donna, portando all’intervento immediato delle autorità e al suo arresto. I carabinieri del Nucleo Radiomobile disono intervenuti in via Caduti di Casteldebole a seguito di segnalazioni di una lite violenta tra diverse persone.