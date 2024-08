Basket serie C Interregionale Baskérs al via il precampionato | Gruppo ottimo ora tocca a noi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) È cominciata la stagione 2024/2025 deiForlimpopoli, che da lunedì hanno ripreso a lavorare sulle tavole amiche del PalaDimensioneVending per preparare il campionato, tutto da scoprire, di, che vedrà la formazione artusiana impegnata nel girone marchigiano. "Le sensazioni sono state molto positive – ha confessato coach Alessandro ’Paxson’ Tumidei, alla sua seconda stagione sulla panchina forlimpopolese – i ragazzi sono arrivati pronti e abbiamo già iniziato a lavorare al meglio. Siamo contenti della squadra che abbiamo allestito, in un’estate non semplice e condizionata dall’incertezza in merito ad un ripescaggio che non è arrivato. Comunque, quando abbiamo saputo che avremmo fatto laC, abbiamo fatto scelte di prim’ordine, cercando di fare innesti con qualità tecniche, ma anche morali importanti.