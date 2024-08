Addio a Pinarella Esposito | l’eterna guagliona di TikTok

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Lutto a Napoli e nel mondo dei social:, conosciuta da molti per i suoi video ironici e pungenti, è morta ieri. La notizia ha subito fatto il giro della rete, lasciando un grande vuoto tra i suoi numerosissimi seguaci. Transgender,era conosciuta per la sua personalità vivace e i suoi video virali, che hanno conquistato il cuore di molti ben prima dell’avvento deier. Si definiva con orgoglio “na”, rappresentando la vera regina di Napoli per chi la seguiva e ammirava.Leggi anche: Monica Bellucci: “Non fate come me, ho corso enormi rischi”. La confessione della diva Nonostante la malattia l’avesse debilitata,non ha mai perso il suo spirito. Continuava a postare video divertenti su, mantenendo il sorriso dei suoi numerosi follower.