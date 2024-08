A tarda sera l’attesissima trimestrale di Nvidia Cartina di tornasole per il settore dell’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Raramente un bilancioè stato atteso come quello che la californianapresenterà oggi, alle 23 ora italiana. Il colosso dei chip e delle schede video è il titolo simbolo della nuova frontiera tecnologica, l’intelligenza. I suoi prodotti, ad alta potenza di calcolo, sono infatti richiestissimi per gli sviluppi in questo campo. La società ha visto la sua capitalizzazione quasi triplicare in un solo anno e oggi vale in borsa oltre tremila miliardi di dollari, più di Amazon o Alphabet (Google). Ma c’è un però. Il repentino crollo delle quotazioni dei titoli tecnologici verificatosi ad inizio agosto (poi interamente recuperato) è stato motivato anche dal sorgere dei primi dubbi sulle reali prospettive dell’ intelligenza