Us Open | Sinner supera McDonald e accede al secondo turno

(Di martedì 27 agosto 2024) Jannikavanza aldegli Usdopo una vittoria in quattro set contro l’americano Mackenzie. Nonostante un inizio difficile e la perdita del primo set, l’azzurro ha dimostrato grande carattere e capacità di recupero, imponendosi con i parziali di 2-6, 6-2, 6-1, 6-2. Il match e la rimonta diha iniziato la partita in salita, subendo l’aggressività die cedendo il primo set con un netto 2-6. Tuttavia, dalset in poi, il tennista italiano ha ritrovato il suo ritmo, sfruttando al meglio il suo servizio e la sua solidità da fondo campo. Grazie a un gioco più incisivo e vario,ha ribaltato la situazione, chiudendo i successivi tre set a suo favore con i parziali di 6-2, 6-1, 6-2. Prossimo avversario: Alex Michelsen Al, Jannikdovrà affrontare un altro americano, Alex Michelsen.