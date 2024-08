Tivoli 15 lavoratori della Yokohama licenziati con un messaggio su Whatsapp VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 27 agosto 2024) Quindicifabbrica, vicino a Roma, sono staticon unsu. Lo denuncia la Filt Cgil, in una nota in cui si dice molto preoccupata per ciò che sta accadendo nella storia fabbrica di pneumatici che in passato è stata di proprietà di Pirelli e Trelleborg. Le quindici persone licenziate sono tutti dipendenti di Car On Click, una cooperativa che da tempo lavora assieme aper curare lo stoccaggio e la distribuzione di pneumatici in Italia. Nelinviato aisi legge: “Le opportunità lavorative da lei svolte fino a oggi presso la commessadinon sono più nelle nostre disponibilità . In tal senso non possiamo quindi destinarla ad altre lavorazioni o mansioni in quanto non sussistenti”.Per i dipendentifabbrica diè stata una vera doccia fredda.