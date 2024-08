Sonego-Paul oggi US Open 2024 | orario programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Inizia l’avventura di Lorenzoagli US. Il tennista torinese arriva carico a mille dopo aver alzato al cielo il trofeo di Winston-Salem, il quarto della sua carriera, e si propone come una vera e propria variabile impazzita per la sua sfida di debutto contro Tommy, padrone di casa e numero 14 del seeding. Il giocatore a stelle e strisce torna in campo a distanza di due settimane; la sua campagna sul cemento non è stata proprio brillante, perdendo al secondo turno a Montreal con Brandon Nakashima e al primo match a Cincinnati con Flavio Cobolli.si ritrovano in campo a distanza di tre anni: le loro due sfide nel circuito sono datate 2021, con il successo dello statunitense a Rotterdam (6-4 7-6) e dell’azzurro a Cincinnati (7-6 6-2); l’attuale numero 14 del tabellone sarebbe avanti se aggiungiamo anche la finale ITF di Lecco nell’ormai lontano 2015.