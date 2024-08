Serie C girone C prima giornata al Crotone bastano due minuti per avere ragione dell’Altamura con gol di Vitale e Tumminello

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 27 agosto 2024)2 Team Altamura 0 Marcatori: 16°, 18°(4-2-3-1): Sala, Rispoli, Cargnelutti, Di Pasquale (D’Aprile), Giron, Vinicius, (Schiro’), Gallo, Spina (Silva),(Ovszach), Gomez,(Rojas). All. Longo Team Altamura (4-2-3-1): Viola, Mane’, Gigliotti (Grandi), Sadiki, Acampa, Bumbo, Franco ( Di Pinto), Rolando (Molinaro), D’Amico (De Santis), Leonetti (Minesso), Sabbatani. All. Di Donato Arbitro: Jules Rolando Andeng Tona Mbei di Cuneo Ass. Ilario Montanelli (Lecco)-Edoardo Maria Brunetti di Milano Quarto giudice: Enrico Gigliotti di Cosenza Ammoniti: Franco, Spina, Minosse, Gallo, Vinicius. Angoli: 11 a 4 per ilRecupero: 3 e 7Spettatori: 3.936 incasso euro 20.054,60 Note: un minuto di raccoglimento per la morte del tecnico Eriksson.