Reggiana-Brescia oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie B 2024 2025

(Di martedì 27 agosto 2024) Ecco la, l’, latv e lodi, match del Mapei Stadium valevole per la terza giornata del campionato italiano di. La formazione emiliana allenata da William Viali è reduce da una grande vittoria in trasferta conquistata al Ferraris contro la Sampdoria e spera di dare seguito ai risultati per scalare la classifica e candidarsi ad un ruolo di assoluta protagonista in questa stagione., come seguire il match Le Rondinelle di Rolando Maran, dal loro canto, arrivano da una pesante sconfitta casalinga incassata contro il Cittadella e adesso vogliono subito cancellare questo ko nel primo turno infrasettimanale della nuova stagione. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 27 agosto alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportace.