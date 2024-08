Perché chi fa attività illegali sceglie Telegram e non Whatsapp o Signal?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 27 agosto 2024) Non è la tecnologia il problema, ma è come quest’ultima viene utilizzata. Questa frase è una sorta di mantra che abbiamo sentito spessissimo se applicata all’ecosistema digitale. A maggior ragione, avrebbe senso se si considerasse per intero quello che sta succedendo negli ultimi giorni con Pavel Durov, il fondatore diarrestato in Francia. Se valutiamo per bene tutti i 12 capi d’accusa che lo hanno consegnato alle autorità transalpine (a partire da un’indagine iniziata l’8 luglio scorso), comprendiamo ancora meglio per quale motivo la piattaforma sia stata per anni una sorta di terreno franco per gli utenti e per quale motivo, tra un messaggio e un gruppo privato, si sono viste diverse nefandezze popolare le varie chat dell’app di messaggistica con l’aeroplanino di carta come logo.