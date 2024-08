Naufragio del Bayesian si profilano nuovi indagati | oggi l’interrogatorio del capitano del veliero

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 27 agosto 2024) Per ildell’imbarcazione, a Palermo, siindaganti, mente sarà interrogatopomeriggio all’Hotel Domina Zagarella di Santa Flavia (Palermo) James Cutfield, ildelbritannico affondato lunedì 19 agosto davanti allo specchio d’acqua di Porticello. Cutfield, che è indagato dalla Procura di Termini Imerese per i reati dicolposo e omicidio plurimo colposo, ha scelto di farsi difendere da due noti avvocati, il palermitano Giovanni Rizzuti e il genovese Aldo Mordiglia. Possibili altri avvisi di garanzia per ildel“James Cutfield è molto provato da tutta questa vicenda”, ha detto l’avvocato Giovanni Rizzuti del foro di Palermo. “E, però, deciso a difendersi dalle accuse che gli vengono rivolte dalla Procura”.