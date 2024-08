Muore mentre fa il bagno in mare La vittima era casentinese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Arezzo, 27 agosto 2024 – Una vacanza che si è trasformata in tragedia. Un uomo di 73 anniha perso la vita sulla costa abruzzese a Casalbordinostava facendo ilin. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’anziano ha accusato un malore poco dopo essersi immerso. A dare l’allarme sarebbe stata la moglie e sul posto sono accorsi il personale medico del 118, la Guardia medica di Vasto e il personale della Guardia Costiera di Vasto. Nonostante i tentativi di rianimazione per il 73enne non c’è stato nulla da fare.