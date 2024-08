LIVE Sinner-McDonald US Open 2024 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.15 Al primo turno degli USil n.1 del mondo affronterà il giocatore di casa Mackenzie. Lo statunitense occupa la posizione numero 140 del ranking ATP con un best ranking al numero 37 della classifica mondiale. 20.12 Dopo una settimana al centro delle polemiche Janniktorna in campo. L’azzurro proverà a mettersi definitivamente alle spalle la vicenda legata alla positività al doping. 20.09 Swiatek fatica più del previsto ma batte Rakhimova con il punteggio di 6-4, 7-6. TraJannike Mackenzieentreranno sull’Arthur Ashe Stadium. 18.56 È iniziato il programma sull’Arthur Ashe Stadium. Iga Swiatek ha vinto il primo set contro Kamilla Rakhimova con il punteggio di 6-4. Al termine di questa sfida entreranno in campo Jannike Mackenzie. 18.