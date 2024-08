Liliana Resinovich il generale Garofano | Presto per mettere la parola fine Cosa mi aspetto dal microbiota

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Trieste, 27 agosto 2024 - “La domanda centrale di questa storia resta una: quando è morta? Per questo confido molto nell’analisi del, sebbene sia una tecnica sperimentale”. IlLuciano, ex comandante del R.I.S., come consulente di Sebastiano Visintin, marito di Lilly, si affida come sempre alla scienza per la soluzione di un mistero ancora irrisolto. Omicidio o suicidio? La sessantatreenne di Trieste trovata cadavere il 5 gennaio 2022, a 22 giorni dalla scomparsa avvenuta il 14 dicembre 2021, è stato uccisa o si è suicidata? La seconda autopsia e gli errori Finora non sembrano emersi elementi determinanti dalla seconda autopsia. “Mai dire mai, èperla. Credo che come consulenti ci riuniremo a breve, a settembre”.