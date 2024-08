L’Autonomia divide in due l’Italia Ora lo ammette persino Calderoli

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 27 agosto 2024) Alla fine se ne è accorto pure lui. Ed è costretto adre quello che ormai è evidente da mesi:spaccherà il Paese. Spacca-Italia, è stata ribattezzata non a caso la legge. Il cui autore è il ministro per gli Affari regionali, Roberto. Che ora se la prende con il referendum abrogativo che sembra ormai certo. Ma facendolo, di fatto,che questa legge spacca in due il Paese e crea una frattura tra Nord e Sud. La colpala dà al referendum, che arriverebbe a creare questa spaccatura tra settentrione e meridione. Ma è evidente che se questo dovesse avvenire la colpa non sarebbe del voto referendario ma di una legge che, evidentemente, crea una netta separazione con cittadini di serie a e cittadini di serie b.