La trequarti è in affanno Aspettando Gudmundsson Ma anche il miglior Colpani I numeri sono troppo severi

(Di martedì 27 agosto 2024) Dovrà aspettare ancora un po’, Raffaele Palladino, prima di vedere la Fiorentina esprimersi come lui ha in mente ormai da inizio estate. E non è solo una questione legata al mercato, dal quale il tecnico spera in ogni caso di ottenere altri tre rinforzi entro venerdì, quanto a una ridottissima dose di fantasia che ha impedito alla sua squadra di fare punteggio pieno nelle prime giornate di campionato e di mettere subito in discesa la qualificazione al maxi girone di Conference. C’è una zona del campo in particolare che fino ad oggi ha lasciato in dote più perplessità che certezze in questi primi 270’ della stagione ed è la, il reparto dove l’allenatore ha di fatto visto all’opera tutti i componenti del settore (tranne Brekalo, sempre convocato ma mai impiegato) senza però raccogliere più di tanto i frutti sperati.