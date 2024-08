La Juventus è tornata e corre per lo scudetto

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 27 agosto 2024) Laa singhiozzo dell’estate non c’è più. Forse non c’è mai stata, visione deformata dalla necessità di mettere insieme tutti i pezzi con passaggi indolori anche nella sconfitta. Thiago Motta sta costruendo una squadra cherà per lo, inutile che gli altri si illudano di potersi misurare con un progetto tecnico aperto. La partenza del campionato è indicativa: sei punti presi, sei gol segnati e zero subiti. Tutto senza buona parte di una campagna acquisti faraonica che alla fine vedrà impegnati oltre 200 milioni di euro. Ci sarà tempo perché il tecnico non fa sconti a nessuno e il primato in classifica (solitario) è costruito sì sui gol di Vlahovic ma anche e soprattutto sulla gioventù talentuosa di Mbangula e Savona.