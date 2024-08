La Biosfera al Museo del Balì? Biancani | Fa molto piacere l’interesse Ma l’abbiamo comprata noi e resta qui

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Pesaro, 27 agosto 2024 – “Lapagata noi e rimane a Pesaro”. Il sindaco Andreasi tiene stretto la sfera tecnologica da 629mila euro più iva e risponde alla manifestazione di interesse manifestata da Roberto Lauri, presidente deldel, a Saltara, che domenica scorsa aveva avanzato un “potremmo prenderla noi”. In un’intervista al Carlino il sindacoaveva confermato che, finito l’anno da Capitale della Cultura, lasi sarebbe spostata da piazza del Popolo ma non aveva trovato un luogo alternativo in cui posizionarla. “Troveremo una soluzione – aveva detto –. Serve un luogo poco frequentato perché i suoni e le immagini a tutte le ore potrebbero disturbare i residenti”.