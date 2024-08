Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni | le novità e i colpi di scena

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 27 agosto 2024) Proseguono i lavori per Il9, che debutterà a settembre su Rai Uno con i nuovi episodi. Il daily della rete ammiraglia aveva ricevuto il via libera per un nuovo capitolo già in concomitanza con la messa in onda del finale di stagione. Di seguito, ecco le nuovetrapelate, in attesa del debutto. Manca sempre meno al debutto de Il9. La nuova stagione del daily di Rai Uno farà il suo debutto lunedì 9 settembre, occupando nuovamente lo slot orario16.05, dal lunedì al venerdì. Nonostante fosse stato lui stesso ad annunciare la sua uscita didalla soap, nel corso della nona stagione per prendersi una pausa, pare che Alessandro Tersigni sarà presente nelle nuove puntate.