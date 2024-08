Il Cagliari al fantacalcio | i titolari chi comprare chi evitare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Milano, 27 agosto 2024 - Ci sono eredità pesanti, ma quella che Sir Claudio Ranieri ha lasciato aè un po' più pesante di altre. A raccoglierla però c'è un allenatore che non si è mai tirato indietro, soprattutto in situazioni di difficoltà, a volte estrema. Un maestro nelle salvezze, a volte inaspettate, capaci di entrare subito nei cuori della tifoseria, insomma un po' come Ranieri. Aè arrivato Davide Nicola e, quest'anno, per salvare gli isolani avrà a disposizione un'intera stagione e non metà. I rossoblù non sono cambiati tanto rispetto alla passata stagione e, dunque, se già la salvezza ottenuta da Ranieri aveva il sapore di miracolo, quest'anno Nicola ne dovrà fare un altro. Al momento in Sardegna sono arrivati solamente Piccoli, che andrà a fare coppia davanti con Luvumbo, Zortea che si prenderà la fascia e Luperto in difesa.