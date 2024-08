Giusto celebrare Acca Larentia Il graffio di Cardini | La sinistra celebra solo i suoi morti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 27 agosto 2024) «Abbiamo assistito a continuezioni, anche di piccolissimi fatti di cronaca,perché le vittime erano di. Nessuno ha mai gridato allo scandalo. Una certa parte politica, per anni, ha finanziato i ricordi che le convenivano, come, d'altronde, ha sempre fatto chiunque fosse al potere. Il vero problema di questa classe dirigente è che, troppo spesso, ha la memoria corta». A dirlo lo storico Franco.Che idea si è fatto rispetto a tutta questa polemica su? «Non ha senso, così come ritengo stupido chi sostiene che la Meloni cita Gramsci perché intende fascistizzare il pensiero antifascista. Allo stesso modo, ritengo poco intelligente dire che questo governo vuole balcanizzare la Rai». Perché? «La verità è che chi è al governo ha sempre dato dei posti, cercando di favorire i propri, anche se peggiori di quelli che venivano espulsi o messi da parte.