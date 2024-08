Gioia Reggiana | stende anche il Brescia e conquista la vetta della serie B

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Reggio Emilia, 27 agosto 2024 – Siamo solo all’inizio ma lasta vivendo un momento da sogno: seconda vittoria di fila eclassifica in solitaria inB. Proprio così: il 2-0 in casa col(e negli ultimi tempi non sono scontate le gioie interne) spinge i granata in testa alla classifica diB con 7 punti in tre gare. Domani verrà completato il terzo turno, ma al massimo lapotrà essere agganciata lassù, e non superata. Un martedì sera iniziato già bene attorno alle 20 con l’ufficialità dell’arrivo del difensore 21enne Alessandro Fontanarosa in prestito annuale dall’Inter, e proseguito ancora meglio: nel primo tempo a segno Maggio al 5’, primo gol in B per lui, e nel finale sigillo di Portanova. In mezzo non è mancata la sofferenza con unche a tratti ha schiacciato la(da sottolineare un tuffo di Bardi su Bisoli).