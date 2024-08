Gaza l’Idf libera ostaggio israeliano Coloni sparano in Cisgiordania | un morto e 3 feriti Hamas chiede una giornata di rabbia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Mentre continuano senza interruzione i raid di Israele a, le truppe delhanno annunciato di avere tratto in salvo da un tunnel nella Striscia un. E cresce la tensione indopo l’uccisione di un palestinese da parte deiisraeliani vicino a Betlemme: per questoha chiesto unadi “e mobilitazione” in tutta la. Secondo quanto annunciato dall’esercito di Tel Aviv l’to è Qaid Farhan al-Qadi, 52enne di una comunità beduina nei pressi della città meridionale di Rahat. L’uomo, che lavorava come guardia in una fabbrica di imballaggio nel Kibbutz Magen. il 7 ottobre era stato rapito danella vicina comunità di Mivtahim. Sarebbe in buone condizioni di salute.