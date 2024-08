Fiorentina Nico Gonzalez saluta i tifosi | Ho dato tutto ora una nuova sfida

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) In procinto di passare alla Juventus,ha affiai social il suo saluto aiViola. Questo il suo messaggio: “Buongiorno, me ne vado ma non potevo farlo in silenzio, voglio dirvi che in questa città sono stato felice, che mi sono goduto ogni angolo di Firenze, e la gratitudine delle persone e la loro gentilezza mi hanno fatto sentire uno di voi. In qualsiasi professione o lavoro ognuno cerca di dare il meglio per continuare a crescere e questa è la decisione che ho preso, nuove sfide mi attendono ma non dimenticherò la strada fatta. In questa storia di tre anni hoper portare lail più lontano possibile, siamo stati molto vicini a diversi successi, me ne vado in pace con un mix di sensazioni, la gioia di continuare a andare avanti nella mia carriera e la tristezza di lasciarmi alle spalle questo club e la sua incredibile città.