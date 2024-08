Eriksson è morto in pochi mesi | tumore al pancreas come riconoscerlo subito

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) "Sono estremamente dispiaciuto per la morte di Sven-Goran. Non sappiamo ancora se abbia avuto un adenocarcinoma o unneuroendocrino, non conosciamo i risultati delll'esame istologico. Quello che è certo è che ildelnon è una entità unica e che la maggiore frequenza è proprio l'adenocarcinoma. Voglio poi aggiungere che ogni anno in Italia circa 6.000-7.000 persone complessive tra maschi e femmine ricevono una diagnosi di carcinoma dele che l'incidenza dei tumori delè di 9 su centomila nelle femmine e di 12 su centomila nei maschi". A parlare all'agenzia Dire è il professor Francesco Cognetti, Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola e professore di oncologia presso l'International University Unicamillus di Roma. L'oncologo ricorda poi che vi sono poi altre forme più rare di cancro delad esempio i tumori neuroendocrini.