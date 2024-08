Eccellenza Le pesaresi sono tra le big

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Saranno pubblicati oggi i calendari del prossimo campionato di, che vede tra i personaggi più esperti Ettore Mariotti, un veterano del calcio regionale e attualmente direttore sportivo della K Sport Montecchio Gallo. Mariotti, che campionato sarà? "L’marchigiana, è riconosciuto da qualche anno, è uno dei campionati più impegnativi d’Italia e la prova certificata è che tutte le volte che una delle nostre va a disputare gli spareggi nazionali va poi fino in fondo. Anche quello che incomincerà a breve sarà un torneo tosto, difficile e incerto e come sempre le pretendenti alla vittoria finalediverse. A differenza degli anni scorsi, c’è però una mancanza di proclami di società importanti che voglio vincere come un anno fa dichiarò la Civitanovese. Ora tutti dicono di voler fare bene ma nessuno si sbilancia".