È morto il ragazzino di 13 anni finito sott’acqua in piscina a Cremona una settimana fa | cosa sappiamo

(Di martedì 27 agosto 2024) Èdopo unain ospedale ildi 13che lo scorso 20 agosto era stato trovato esanime nellaStradivari di. Era stato ripescato dal bagnino del centro sportivo incosciente e in arresto cardiaco: il giovane addetto aveva provato a rianimarlo inutilmente per oltre 32 minuti, finché non era stato preso in carico dai soccorritori e trasportato d’urgenza al Papa Giovdi 13trovato esanime nelladi un centro sportivo: ascoltati il bagnino e i testimoni Il, di origine russa e residente a Bergamo, era stato ricoverato nel reparto di Terapia intensiva, dove è deceduto nel pomeriggio del 27 agosto.